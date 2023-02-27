В Индийском океане завершились военно-морские учения России, Китая и ЮАР
Совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР завершились в Индийском океане. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что три дня боевые корабли стран проводили артиллерийские стрельбы по морской цели, тренировались освобождать захваченное судно, в некоторых эпизодах учения был задействован корабельный вертолет Ка-27.
До этого сообщалось, что на учениях в качестве наблюдателя также присутствуют военно-морские силы Бразилии.
21 февраля стало известно что Россия и Белоруссия проведут совместное учение «Щит Союза-2023», маневры состоятся на территории РФ 22-26 сентября.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что в настоящее время изучается вопрос проведения совместных учений с США и Польшей. По его словам, такое решение сможет послать «четкий сигнал России». Глава ведомства подчеркнул, что учения продемонстрируют силу и сплоченность НАТО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru