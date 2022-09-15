В Херсонской ВГА сообщили об отражении атаки десанта ВСУ
Союзные силы отразили атаку украинского десанта, попытавшегося проникнуть в Херсонскую область. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы, <...> [пытались] проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря, и пройти», — приводит слова чиновника РИА Новости.
Стремоусов подчеркнул, что атака была купирована, пишет РИА ФАН. Десант противника ликвидировали, отмечает RT.
При этом замглавы ВГА опроверг заявления украинской стороны о входе ВСУ в Херсонскую область.
«Херсонская область как была на своих рубежах, так и остается. Никто не проник в районе Сухого ставка, Давыдова брода, в район Киселевки — это не соответствует действительности», — указал Стремоусов.
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