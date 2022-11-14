В Херсонской области задержали работавших наводчиками бывших заключённых
Администрация Скадовского района Херсонской области в своём Telegram-канале заявила о задержании в районе расположенного на левом берегу Днепра города Алешки группы украинских наводчиков.
В сообщении говорится, что в её состав входили бывшие заключённые, осуждённые по статье «убийство».
«Им дали радиостанцию и переправили на левый берег. Их задача - выявлять места сосредоточения техники и передавать», - говорится в сообщении.
Также уточняется, что, по данным разведки, ВСУ уже ведут огонь по левому берегу Днепра из жилой застройки Херсона, из района под названием Остров.
Ранее украинский военный попал в российский плен, ошибочно приняв российских военнослужащих за своих сослуживцев, пишут «Известия».
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