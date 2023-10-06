В Херсонской области сообщили об уничтожении украинской станции РЭР «Пластун»

По данным собеседника агентства, соединения группировки в результате огневого поражения уничтожили место временной дислокации подразделения ВСУ в районе Инженерного. Кроме того, были ликвидированы 12 украинских военнослужащих, две единицы автотехники и экскаватор.

«[Уничтожена] станция РЭР "Пластун-2000" в районе населенного пункта Белозерка, потери ВСУ в живой силе: четверо убиты», — указал представитель оперативных служб.

Ранее авиация группировки войск «Центр» ударила по четырем украинским командно-наблюдательным пунктам в районе Серебрянки, пишет RT.

