В Херсонской области сообщили об уничтожении украинской станции РЭР «Пластун»
Группировка войск «Днепр» уничтожила украинскую станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» под Херсоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.
По данным собеседника агентства, соединения группировки в результате огневого поражения уничтожили место временной дислокации подразделения ВСУ в районе Инженерного. Кроме того, были ликвидированы 12 украинских военнослужащих, две единицы автотехники и экскаватор.
«[Уничтожена] станция РЭР "Пластун-2000" в районе населенного пункта Белозерка, потери ВСУ в живой силе: четверо убиты», — указал представитель оперативных служб.
Ранее авиация группировки войск «Центр» ударила по четырем украинским командно-наблюдательным пунктам в районе Серебрянки, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru