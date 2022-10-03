В Херсонской области отразили попытку ВСУ прорваться к Каховской ГЭС
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Соловьёв.Live» заявил, что два батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) планировали прорваться на Каховскую ГЭС в районе села Дудчаны.
По его словам, украинские войска хотели полностью остановить станцию, однако были разбиты.
«Разбили практически полностью те два батальона, которые шли со стороны Дудчан», - заключил Сальдо.
Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что группировка ВСУ, которая ранее пересекла административную границу региона, практически полностью уничтожена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru