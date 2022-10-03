МО РФ: ВСУ потеряли 130 человек на направлении Золотая Балка и Александровка

В сообщении говорится, что подразделения Вооружённых сил РФ «заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение».

В ведомстве добавили, что в этом районе украинские боевики потеряли около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что за трое суток потери ВСУ при боях на Краснолиманском направлении составили более 900 человек, пишут «Известия».