В ГУР Украины признались в использовании методик НАТО для атак по России

Украина использует методики НАТО для атак по России. Об этом заявил замначальника Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий, передает РИА Новости.

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По словам замглавы ГУР, ведомство определяет «наиболее критические цели и объекты» для атак в РФ. По словам Скибицкого, это военные цели, объекты оборонно-военного комплекса.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов признал, что ведомство причастно к диверсиям на российской территории, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Юсова, такие действия осуществляет разведывательное подразделение «Шаман». Как пишет британская газета The Times, эта структура действует в РФ около года, в ее задачи входит ликвидация российских генералов.

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ФОТО: РИА Новости
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