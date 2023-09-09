В ГУР Украины признались в использовании методик НАТО для атак по России
Украина использует методики НАТО для атак по России. Об этом заявил замначальника Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий, передает РИА Новости.
По словам замглавы ГУР, ведомство определяет «наиболее критические цели и объекты» для атак в РФ. По словам Скибицкого, это военные цели, объекты оборонно-военного комплекса.
Ранее представитель ГУР Андрей Юсов признал, что ведомство причастно к диверсиям на российской территории, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Юсова, такие действия осуществляет разведывательное подразделение «Шаман». Как пишет британская газета The Times, эта структура действует в РФ около года, в ее задачи входит ликвидация российских генералов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru