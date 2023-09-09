В ГУР Украины признались в использовании методик НАТО для атак по России

По словам замглавы ГУР, ведомство определяет «наиболее критические цели и объекты» для атак в РФ. По словам Скибицкого, это военные цели, объекты оборонно-военного комплекса.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов признал, что ведомство причастно к диверсиям на российской территории, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Юсова, такие действия осуществляет разведывательное подразделение «Шаман». Как пишет британская газета The Times, эта структура действует в РФ около года, в ее задачи входит ликвидация российских генералов.

