В Госдуме заявили, что проводить вторую волну мобилизации нет необходимости

Депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев заявил изданию «Чита.Ру», что для второй волны мобилизации «нет никаких предпосылок и условий».

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По его словам, ещё «до конца не введены в сражение» те, кто был мобилизован ранее.

«Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации», — сказал .

Гурулев добавил, что с учётом этих условий в ближайшие полгода проведение нового этапа мобилизации будет «просто неэффективно».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что более 830 тысяч человек были освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМобилизацияСпецоперацияГосдумаДепутат
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