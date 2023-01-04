В Госдуме заявили, что проводить вторую волну мобилизации нет необходимости

По его словам, ещё «до конца не введены в сражение» те, кто был мобилизован ранее.

«Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации», — сказал .

Гурулев добавил, что с учётом этих условий в ближайшие полгода проведение нового этапа мобилизации будет «просто неэффективно».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что более 830 тысяч человек были освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщает RT.

