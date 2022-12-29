Кадыров назвал провокацией сообщения о продолжении мобилизации

По его словам, информация о продолжении мобилизации являются провокацией.

«Я прошу провокаторов не распространять слухи о том, что будут забирать молодых людей в зону спецоперации», - заявил Кадыров.

Он добавил, что в СВО принимают участие только подготовленные люди, которые сами выразили желание отправиться в зону боевых действий.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация в России завершена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

