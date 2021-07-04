В Госдуме указали на безграмотное сравнение российской армии с «Запорожцем»

Сравнивать российскую армию с автомобилем «Запорожец» безграмотно, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на реплику американского военного Гарри Табаха. Об этом сообщают «РИА Новости» в воскресенье, 4 июля

«Видимо, американский военный безграмотный. <…> Автомобиль «Запорожец» никогда не собирали в России, это достижение украинского автопрома. Россия славится своими КамАЗами и машинами Aurus. Что касается Tesla, то это дорогостоящая, но абсолютно ненадежная машина», — цитируют Шеремета «Известия».

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По мнению депутата Госдумы, вооруженные силы (ВС) России представляют собой сегодня сплав передовых технологий, духа и профессионализма. При этом, считает Шеремет, армия НАТО — это лишь напыщенность и служба исключительно за деньги.

Также, полагает парламентарий, российская армия исполняет миссию защиты своих территорий и миротворчества, а НАТО несет агрессию.

Напомним, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах отметил, что сравнивать военные силы России и НАТО как сравнить автомобили «Запорожец» и Tesla – некорректно. Об этом он заявил в интервью украинскому интернет-изданию «Обозреватель». По словам Табаха, российская армия не обладает высокими технологиями и профессионализмом, а большая часть вооружения РФ создана на основе западных компонентов.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН назвал условия сохранения Россией статуса сверхдержавы.

«Нам нужно решать вопрос об ответственности должностных лиц за выполнение их должностных обязательств, причем ответственности жесткой. Вот тогда мы сохраним статус сверхдержавы», - считает Сивков.

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