В Госдуме рассказали о превосходстве танков Т-90 над Leopard 2

Немецкие танки Leopard 2 по ряду характеристик более эффективны, чем американские Abrams. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



При этом депутат утверждает, что Leopard 2 существенно уступают в огневой мощи и в бронезащите российским танкам Т-90. Об этом Картаполов сообщил в эфире телеканала «Россия-24».