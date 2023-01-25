В Госдуме рассказали о превосходстве танков Т-90 над Leopard 2

Немецкие танки Leopard 2 по ряду характеристик более эффективны, чем американские Abrams. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

При этом депутат утверждает, что Leopard 2 существенно уступают в огневой мощи и в бронезащите российским танкам Т-90. Об этом Картаполов сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

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Парламентарий добавил, что российские танки прошли проверку в ходе военной операции, которую Россия проводит на Украине, и показали себя «с самой лучшей стороны».

Немецкое издание Spiegel накануне сообщило, что правительство ФРГ согласилось направить вооруженным силам Украины как минимум 10 танков Leopard 2A6, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:ГосдумаТанки
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