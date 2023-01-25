«Вопиющая провокация»: Байден и Шольц договорились о поставках боевых танков Киеву

The Wall Street Journal на этом фоне сообщает, что этот шаг Вашингтона станет как раз частью договоренности с ФРГ, которая предусматривает выделение Киеву небольшого числа германских танков Leopard 2.

На фоне этих сообщений посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что поставки американских танков на Украину станут «вопиющей провокацией». Он также предупредил, что бронетехника будет уничтожена российскими военными.

«Если Соединенные Штаты решатся на поставку танков, то оправдать такой шаг аргументами об «оборонительных вооружениях» точно не получится. Это стало бы очередной вопиющей провокацией в отношении Российской Федерации», - подчеркнул он.

Антонов отметил, что США целенаправленно пытаются нанести России стратегическое поражение. «Все больше официальных лиц и экспертов в Америке признают: речь идет о «войне по доверенности» с нашей страной», - добавил посол.

Со своей стороны, глава комитета по международным делам Госдумы России Леонид Слуцкий заявил, что сообщения о принятом ФРГ решении поставить танки Leopard означают, что положение Украины вызывает серьёзное беспокойство у его кукловодов, но новая техника не поможет.

«Всё продавливается из Вашингтона. Всё делается без учета последствий… Вероятно, нынешнее положение киевского режима на «поле боя» вызывает серьёзное беспокойство у его кукловодов», - написал он в своем Telegram-канале.

А бывший советник правительства ФРГ Александр Рар в беседе с НСН накануне говорил, что Германию вынудят отправить на Украину танки Leopard. По его словам, Олаф Шольц не сможет противостоять одновременному давлению со стороны США, восточноевропейских государств и политиков внутри страны.