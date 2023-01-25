«Вопиющая провокация»: Байден и Шольц договорились о поставках боевых танков Киеву
Олаф Шольц принял решение передать Украине танки Leopard 2, от Байдена ожидают одобрения поставок танков Abrams. Россия не видит в этих решениях «оборонительных действий» и обещает уничтожить любое вооружение.
Немецкое правительство во главе с Олафом Шольцем все-таки согласилось передать Украине танки Leopard 2, сообщает Spiegel со ссылкой на источники.
«Решение принято: Германия поставит Украине боевые танки Leopard 2», — говорится в публикации.
Отмечается, что речь идет о моделях 2A6, которые числятся у бундесвера. Также Германия планирует разрешить другим странам поставить Украине танки Leopard.
По данным издания, некоторые члены НАТО, в том числе из Скандинавии, готовы пойти на этот шаг. Dagens Naeringsliv сообщает, что Норвегия рассматривает поставку Украине танков Leopard 2.
Телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного чиновника Украины сообщал, что двенадцать стран согласились передать Украине порядка 100 немецких танков Leopard, если правительство ФРГ даст на это свое разрешение.
Отмечается, что соглашения были достигнуты на встрече контактной группы по поддержке Украины стран Североатлантического альянса и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии. Указывается, что Испания, Нидерланды и Дания якобы также хотят поставить Киеву определенное количество танков.
Ранее также правительство Германии получило заявку Польши на поставки танков Leopard 2 на Украину, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал немецкие власти как можно быстрее ответить на данный запрос.
Ожидается, что 25 января президент США Джо Байден объявит о решении передать Украине от 30 до 50 танков Abrams. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
По словам собеседника телеканала, танки, которые Вашингтон намерен передать Киеву, «не возьмут со складов Пентагона», они будут закуплены.
The Wall Street Journal на этом фоне сообщает, что этот шаг Вашингтона станет как раз частью договоренности с ФРГ, которая предусматривает выделение Киеву небольшого числа германских танков Leopard 2.
На фоне этих сообщений посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что поставки американских танков на Украину станут «вопиющей провокацией». Он также предупредил, что бронетехника будет уничтожена российскими военными.
«Если Соединенные Штаты решатся на поставку танков, то оправдать такой шаг аргументами об «оборонительных вооружениях» точно не получится. Это стало бы очередной вопиющей провокацией в отношении Российской Федерации», - подчеркнул он.
Антонов отметил, что США целенаправленно пытаются нанести России стратегическое поражение. «Все больше официальных лиц и экспертов в Америке признают: речь идет о «войне по доверенности» с нашей страной», - добавил посол.
Со своей стороны, глава комитета по международным делам Госдумы России Леонид Слуцкий заявил, что сообщения о принятом ФРГ решении поставить танки Leopard означают, что положение Украины вызывает серьёзное беспокойство у его кукловодов, но новая техника не поможет.
«Всё продавливается из Вашингтона. Всё делается без учета последствий… Вероятно, нынешнее положение киевского режима на «поле боя» вызывает серьёзное беспокойство у его кукловодов», - написал он в своем Telegram-канале.
А бывший советник правительства ФРГ Александр Рар в беседе с НСН накануне говорил, что Германию вынудят отправить на Украину танки Leopard. По его словам, Олаф Шольц не сможет противостоять одновременному давлению со стороны США, восточноевропейских государств и политиков внутри страны.
То, что сейчас происходит — очень важная политическая символика, которая призвана сплотить Запад в непрямой конфронтации с Россией. Западные страны сейчас не приемлют дипломатических переговоров, при этом обвиняя Россию в нежелании их вести. Шольца, конечно, дожмут и США, и восточноевропейские страны, и немецкие СМИ, и коалиционеры в правительстве ФРГ. У Шольца нет шансов противостоять такому давлению. Танки будут поставлены на Украину, вопрос только, в каких количествах», — говорил он.
При этом украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD заявил, что несколько десятков танков не смогут значительно изменить положение дел на фронте, так как Россия располагает тысячей танков. Зеленский отметил, что поставка тяжелой техники, конечно, мотивирует украинскую армию.
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис ранее заявил, что поставка Украине западных боевых танков не поможет Киеву переломить ход боевых действий и победить Россию. Офицер подчеркнул, что танки Abrams и Leopard — не «чудо-оружие», и исход противостояния не будет зависеть от наличия или отсутствия этой техники у украинской армии.
Возникает также вопрос использования танков. Так, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар сказал НСН, что у Киева могут возникнуть проблемы с эксплуатацией Leopard.
«Начнем с того, что эти танки как-то должны добраться до фронта. Это затруднительно, поскольку инфраструктура на Украине разрушена. К тому же, на Leopard нужно научиться воевать, на тренировку украинских экипажей придется затратить месяцы», - объяснил он.
Призывы президента Украины Владимира Зеленского к Западу предоставить ВСУ все более совершенное оружие говорят о панике в Киеве, пишет издание Asia Times. Как утверждает автор публикации Стивен Брайен, большая часть поставленного вооружения призвана остановить серию неудач украинской армии.
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