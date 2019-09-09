Экс-глава Пентагона назвал главные угрозы США

Мэттис также отметил Россию и Китай в качестве главных внешних угроз Соединенным Штатам, и заявил, что эти два государства пытаются навязать другим государствам свои авторитарные модели правления.

Напомним, что Джеймс Мэттис возглавлял американское Минобороны при президенте Дональде Трампе с 20 января 2018 года по 1 января 2019 года. В письме с просьбой об отставке, опубликованном на сайте Пентагона, Мэттис подчеркнул свою приверженность политике сдерживания влияния Китая и России, а также указал на необходимость уважать партнёров США по НАТО.

