Экс-глава Пентагона назвал главные угрозы США
Бывший министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис рассказал о внутренних и внешних угрозах национальной безопасности страны. Подробнее в материале НСН.
Самой большой внутренней угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов Америки являются бытующие среди граждан разногласия и презрение друг к другу. Такой точкой зрения в эфире телеканала Fox News поделился бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис.
«Я больше обеспокоен двумя вещами - это наш растущий долг, который мы собираемся передать молодому поколению, и более того, это отсутствие дружелюбия. Это растущее презрение, которое я вижу между американцами, которые имеют разные мнения. Если мы хотим, чтобы эта страна выжила, нам придется работать вместе. Этого нельзя избежать. Так устроена демократия», — цитирует спецкор НСН экс-министра обороны США.
Мэттис также отметил Россию и Китай в качестве главных внешних угроз Соединенным Штатам, и заявил, что эти два государства пытаются навязать другим государствам свои авторитарные модели правления.
Напомним, что Джеймс Мэттис возглавлял американское Минобороны при президенте Дональде Трампе с 20 января 2018 года по 1 января 2019 года. В письме с просьбой об отставке, опубликованном на сайте Пентагона, Мэттис подчеркнул свою приверженность политике сдерживания влияния Китая и России, а также указал на необходимость уважать партнёров США по НАТО.
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