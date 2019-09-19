Глава генштаба США признал отставание НАТО от России

НАТО начинает уступать России в военном плане. Это признал глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд. Одновременно он назвал Москву главным конкурентом по итогам заседания военного комитета Североатлантического альянса в Словении. Как отмечает RT, именно в связи с этим руководство НАТО в мае пересмотрело свою стратегию.

Данфорд также рассказал о ключевой теме, которая обсуждалась на сентябрьском саммите министров обороны стран НАТО. Речь идёт о комплексной концепции альянса по обороне, сдерживанию и операциям в мире, передает Ura.ru. Американский генерал подчеркнул, что НАТО стремится нарастить военный потенциал.

В русле Данфорла выступил и министр обороны США Марк Эспер. На конференции по развитию военно-воздушных сил шеф Пентагона назвал Россию крупнейшим вызовом для США в области безопасности, сообщают «Известия». Эспер посетовал, что в то время, как Вашингтон проводит операции на Ближнем Востоке, его стратегические соперники усилились и расширили сферу влияния.

