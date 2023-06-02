В Госдуме раскрыли механизм набора военных для новых армий
Военнослужащими по контракту будут укомплектованы две новые армии, о формировании которых объявило российское министерство обороны. Это уточнил депутат Госдумы, генерал Виктор Соболев, возглавляющий Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки.
Он считает, что с офицерами в этом плане проблем не должно возникнуть в связи с тем, что в своё время из армии их было уволено порядка 200 тысяч. При этом, что касается военной техники, необходимо будет произвести дополнительное количество для укомплектования новых армий, заявил NEWS.ru парламентарий.
По оценке Соболева, для достижения целей специальной военной операции необходимо развернуть именно не менее двух армий. Так он прокомментировал информацию, озвученную начальником Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Евгением Бурдинским.
Помимо двух армий предполагается сформировать два новых военных округа — Московский и Лeнинградский. Также в планах значится создание пяти дивизий и более 20 бригад.
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