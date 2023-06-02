В Госдуме раскрыли механизм набора военных для новых армий

Военнослужащими по контракту будут укомплектованы две новые армии, о формировании которых объявило российское министерство обороны. Это уточнил депутат Госдумы, генерал Виктор Соболев, возглавляющий Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки.

Он считает, что с офицерами в этом плане проблем не должно возникнуть в связи с тем, что в своё время из армии их было уволено порядка 200 тысяч. При этом, что касается военной техники, необходимо будет произвести дополнительное количество для укомплектования новых армий, заявил NEWS.ru парламентарий.