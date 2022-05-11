В Госдуме призвали уничтожить все украинские мосты через Днепр

Депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что необходимо отсечь левобережную часть Украины от правобережной, сообщает NEWS.ru.

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По его мнению, с этой целью стоит разрушить «все мосты через Днепр».

«Было бы логично уничтожить все мосты через Днепр на Украине. Тем самым мы отсечём в логистическом отношении левобережную Украину от правобережной», — подчеркнул парламентарий.

Ранее секретарь СНБО Украины Данилов заявил о намерении Украины нанести ракетный удар по Крымскому мосту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его слова «анонсированием возможного террористического акта», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатГосдумаУкраинамостВзрыв
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