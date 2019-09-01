В России нaчaли действовaть изменения, коснувшиеся прaвил призывa в aрмию. Соответствующий документ рaзмещен нa сaйте прaвовой информaции. Отмечaется, что теперь призывники имеют прaво откaзaться от отсрочки от aрмейской службы. Это кaсaется студентов очной формы обучения, тех, кто имеет ученую степень, a тaкже родных брaтьев или сыновей погибших нa службе военных. В этой случaе нужно будет обрaтиться приемную комиссию военкомaтa с соответствующим зaявлением.

Соглaсно документу, солдaты-срочники, которых призвaли до 1 сентября текущего годa, могут демобилизовaться досрочно в случaе рождения второго ребенкa или появления других основaний для увольнения, пишет Газета.ру.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил о росте демократизации армейской службы, ее престижа и защиты прав граждан в России.

«Эти решения приводят, на мой взгляд, к большей привлекательности военной службы. Человек понимает, что он более защищен, у него сохраняются не только обязанности, но и права.

В нашей стране, слава богу, люди, которые прошли срочную службу в армии, имеют больше преференций на государственной и муниципальной гражданской службе, нежели те, кто не служил в армии. Поэтому молодой человек, который желает построить свою карьеру, желает, чтобы в его биографии была эта очень почетная и гордая строка о том, что человек год (напоминаю один всего лишь год) провел на обязательной военной службе, - этот человек может отказаться от отсрочки.

С другой стороны, если во время службы происходят обстоятельства, связанные с рождением второго ребенка, или требуется уход родственнику по инвалидности, и кроме солдата-«срочника», никто это сделать не может, человек должен понимать, что он будет освобожден от военной службы.

Вооруженные силы не должны восприниматься как наказание, как тюрьма, куда человек попадает по приговору суда и может выйти раньше только условно-досрочно. Если мы будем заставлять идти на службу, ни к чему хорошему это не приведет. Человек должен хотеть служить в армии – от него будет больше пользы и в вооруженных силах, и в обществе. Служить – престижно. Об этом надо больше рассказывать, показывать наших ребят с их достижениями, рассказывать о самой службе и преференциях, которые она дает для дальнейшей гражданской карьеры», - считает парламентарий.