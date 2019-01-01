Госдума: Российская армия без тушенки не останется

Замминистра обороны по материально-техническому обеспечению, герой России Дмитрий Булгаков заявил, российская армия отказалась от тушенки и «мясорастительных консервов». По его словам, даже сухие пайки сейчас составляются по дням недели.

«Даже ИРП (индивидуальные рационы питания), потомки сухого пайка, сейчас имеются в семи разновидностях по дням недели. Чтобы не приедался», — цитируют «Аргументы и факты» Булгакова.

Замминистра добавил, что калорийность ежедневного рациона российского солдата должна составлять 4200 ккал в сутки.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН подтвердил, что, как правило, в меню военнослужащих входит мясо, не прошедшее дополнительную термическую обработку.

«Сегодня военные получают свежее мясо, которое не проходит какой-то дополнительной термической обработки или переработки. Это хорошо. Военные должны получать необходимый объем калорий, который позволяет чувствовать себя готовым к выполнению тех или иных задач», — сказал он.

Однако, по словам депутата, солдатам не приходится жить без тушенки.

«Она входит в индивидуальный рацион питания, который выдается в качестве субпайка, если военнослужащие покидают место постоянной дислокации, выходят на учения в какой-то полевой лагерь для выполнения тех или иных задач. В армии у нас вполне достойные пайки. С удовольствием вспоминаю, как сам их употреблял», — рассказал Шерин.

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А вот распространенное мнение о том, что тушенка является символом солдатской еды член нижней палаты парламента опроверг.

«Символом традиционной солдатской еды является каша с тушенкой. Чтобы военному брату пришлось кушать тушенку — это не совсем так. Такую роскошь мы себе позволить не можем. У нас обычные люди тоже не питаются одним мясом. Полевые кухни всегда готовят гречку с тушенкой. Всем нравится. Тушенка, как правило, говяжья, чтобы не затрагивать ни чьих религиозных чувств», — сообщил зампредседателя комитета по обороне.

Ранее Александр Шерин в эфире НСН выступил против отказа от пилоток и ушанок в армии.



