В Госдуме объяснили планы ЧВК «Вагнер» уйти из Артемовска

Частная военная компания «Вагнер» не станет покидать своих позиций в Артемовске, возможна передислокация или обманный маневр, но не отступление, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, сообщает NEWS.ru.

«Не выполнил задачи»: Генерал Липовой о переходе бывшего замглавы Минобороны в ЧВК «Вагнер»

По словам депутата, российской армии хватит сил, чтобы самостоятельно противостоять неприятелю на этом участке.

Он подчеркнул, что в составе Минобороны РФ достаточно обученных и весьма мотивированных военнослужащих. Журавлев добавил, что под Артемовском успешно действуют российские десантники, а на это направление сделана большая ставка.

Ранее Пригожин объявил, что 10 мая ЧВК «Вагнер» выходит из Артемовска, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпецоперацияЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"Алексей Журавлев

Горячие новости

Все новости

партнеры