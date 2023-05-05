В Госдуме объяснили планы ЧВК «Вагнер» уйти из Артемовска
Частная военная компания «Вагнер» не станет покидать своих позиций в Артемовске, возможна передислокация или обманный маневр, но не отступление, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, сообщает NEWS.ru.
По словам депутата, российской армии хватит сил, чтобы самостоятельно противостоять неприятелю на этом участке.
Он подчеркнул, что в составе Минобороны РФ достаточно обученных и весьма мотивированных военнослужащих. Журавлев добавил, что под Артемовском успешно действуют российские десантники, а на это направление сделана большая ставка.
Ранее Пригожин объявил, что 10 мая ЧВК «Вагнер» выходит из Артемовска, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru