В Госдуме не поддержали инициативу компенсации за отказ идти в армию

В комитете Госдумы по обороне не поддержали предложение о введении механизма легальной оплаты за возможность не служить в армии. Об этом АГН «Москва» сообщил первый заместитель председателя комитета Александр Шерин, комментируя инициативу предпринимателя, лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева.

«Защита родины - это священный долг мужчины. Каждый мужчина, достигший возраста 18 лет, если у него по состоянию здоровья нет ограничений, идет в армию, служит один год. И когда мы смотрим, допустим, на королевскую семью Великобритании, то там за честь послужить в королевской армии», - сказал Шерин, добавив, что дети государственных деятелей должны в первую очередь идти служить в армию.