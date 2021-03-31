В Госдуме не поддержали инициативу компенсации за отказ идти в армию

В комитете Госдумы по обороне не поддержали предложение о введении механизма легальной оплаты за возможность не служить в армии. Об этом АГН «Москва» сообщил первый заместитель председателя комитета Александр Шерин, комментируя инициативу предпринимателя, лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева.

«Защита родины - это священный долг мужчины. Каждый мужчина, достигший возраста 18 лет, если у него по состоянию здоровья нет ограничений, идет в армию, служит один год. И когда мы смотрим, допустим, на королевскую семью Великобритании, то там за честь послужить в королевской армии», - сказал Шерин, добавив, что дети государственных деятелей должны в первую очередь идти служить в армию.

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Парламентарий считает предложенный механизм, позволяющий легально откупиться от армии, сомнительным.

«Я не представляю. Москвичи копают противотанковые рвы, чтобы немецкие танки не прошли, а чей-то сынок подходит и говорит: «Слушайте, давайте я вам денег дам и копать не буду», - возмутился Шерин.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложили ввести в России механизм компенсации для тех, кто не хочет служить в армии.

Политик считает, что в стране необходимо официально разрешить приобретать за деньги это право. Стоимость такой услуги Нечаев оценил в 300 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияГосдума
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