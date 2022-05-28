В Госдуме назвали срок для полной демилитаризации Украины

От пяти до 10 лет может потребоваться для демилитаризации Украины, считает зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества генерал-полковник Владимир Шаманов.

Генерал Шаманов назвал одну из главных ошибок спецоперации на Украине

«На сегодняшний день явно проглядывается стремление решить в полном объеме проблему по Донбассу и имеющиеся средства позволяют это сделать… Никаких ускорений в обозримом будущем не надо делать», - сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Шаманова, «надо военным позволить решать задачи без вмешательства», при этом, полагает генерал-полковник, на территориях, освобожденных от националистов, следует помогать военным, устанавливая местную власть и восстанавливая инфраструктуру, чтобы обеспечить населению нормальную мирную жизнь

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что замедление наступления на Украине связано с необходимостью эвакуации населения.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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