В Госдуме назвали срок для полной демилитаризации Украины

«На сегодняшний день явно проглядывается стремление решить в полном объеме проблему по Донбассу и имеющиеся средства позволяют это сделать… Никаких ускорений в обозримом будущем не надо делать», - сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Шаманова, «надо военным позволить решать задачи без вмешательства», при этом, полагает генерал-полковник, на территориях, освобожденных от националистов, следует помогать военным, устанавливая местную власть и восстанавливая инфраструктуру, чтобы обеспечить населению нормальную мирную жизнь

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что замедление наступления на Украине связано с необходимостью эвакуации населения.

