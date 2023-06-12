В Германии стартовали крупнейшие учения НАТО Air Defender
Учения военно-воздушных сил Air Defender стартовали в Германии, маневры пройдут при участии 25 государств НАТО и партнеров альянса и станут самыми крупными в истории блока. Об этом сообщает DPA со ссылкой на представителя ВВС ФРГ.
Учения продлятся до 23 июня. Западные союзники намерены в том числе отразить удар потенциального противника «с востока», отработать противодействие беспилотникам и крылатым ракетам, защиту аэропортов и морских гаваней. В маневрах поучаствуют около 10 тысяч военных, всего в воздух поднимутся около 250 самолетов.
В ФРГ учения пройдут на всех доступных военных аэродромах, над акваторией Северного и Балтийского морей, кроме того, будут задействованы воздушные пространства и площадки ряда стран-партнеров.
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