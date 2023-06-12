В Германии стартовали крупнейшие учения НАТО Air Defender

Лавров: переговоры между РФ и Пакистаном по нефтяному проекту находятся в завершающей стадии

СМИ: экс-премьер Италии Берлускони умер на 87-м году жизни

СМИ: НАТО начал самые значительные в своей истории военно-воздушные учения Air Defender 23

Бретон: в ЕС готовятся к тому, что военный конфликт на Украине затянется на несколько лет

Опрос: Болгария, Австрия Венгрия и Италия оказались самыми дружелюбными странами по отношению к РФ