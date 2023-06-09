Россия примет участие в организованных КНР учениях «Север. Взаимодействие — 2023»
9 июня 202312:55
Россия примет участие в учениях «Север. Взаимодействие-2023». Об этом сообщили в министерстве обороны Китая.
Маневры будут организованы КНР.
«Российская сторона по приглашению примет участие в учениях», — отметили в военном ведомстве республики.
Между тем начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел переговоры с главой Объединенного штаба Центрального военного совета Китая Лю Чжэньли. Герасимов выразил уверенность, что беседа поспособствует укреплению российско-китайского стратегического партнерства в сфере обороны.
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- Россия примет участие в организованных КНР учениях «Север. Взаимодействие — 2023»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru