Россия примет участие в организованных КНР учениях «Север. Взаимодействие — 2023»

Россия примет участие в учениях «Север. Взаимодействие-2023». Об этом сообщили в министерстве обороны Китая.

Начальник Генштаба Герасимов провел переговоры с китайским коллегой Лю Чжэньли

Маневры будут организованы КНР.

«Российская сторона по приглашению примет участие в учениях», — отметили в военном ведомстве республики.

Между тем начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел переговоры с главой Объединенного штаба Центрального военного совета Китая Лю Чжэньли. Герасимов выразил уверенность, что беседа поспособствует укреплению российско-китайского стратегического партнерства в сфере обороны.

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ФОТО: РИА Новости
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