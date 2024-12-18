В Генштабе ВС РФ назвали число безвозвратных потерь ВСУ с начала СВО

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с начала проведения специальной военной операции ВС РФ потеряли 977 315 военнослужащих. Об этом говорится в докладе начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

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В материалах отмечается, что более трети - это безвозвратные потери украинской армии.

«Общие потери ВСУ... 977 315 человек. В том числе безвозвратные потери - более 365 тысяч», - уточняется в сообщении.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что только в 2024 году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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