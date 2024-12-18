В Генштабе ВС РФ назвали число безвозвратных потерь ВСУ с начала СВО
18 декабря 202414:12
Вооружённые силы Украины (ВСУ) с начала проведения специальной военной операции ВС РФ потеряли 977 315 военнослужащих. Об этом говорится в докладе начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
В материалах отмечается, что более трети - это безвозвратные потери украинской армии.
«Общие потери ВСУ... 977 315 человек. В том числе безвозвратные потери - более 365 тысяч», - уточняется в сообщении.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что только в 2024 году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru