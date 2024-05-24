В ФРГ заявили о полете российского Ан-26 над Балтикой

Истребители ВВС Германии Eurofighter подняли в воздух с аэродрома в Латвии из-за якобы обнаруженного над Балтийским морем российского военно-транспортного самолета Ан-26. Об этом сообщает ВВС ФРГ в социальной сети Х.

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Инцидент произошел накануне вечером.

«Истребители... из миссии НАТО Baltic Air Policing были вновь подняты с военного аэродрома Лиелварде в Латвии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что над Балтикой якобы был обнаружен российский Ан-26 без включенного транспондера, который предоставляет данные об идентификации самолета.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:СамолетыРоссияГермания

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