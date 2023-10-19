Сразу три самолета ВВС Британии появились у границы РФ над Чёрным морем
Сразу три самолета военно-воздушных сил Великобритании приблизились к государственной границе России над акваторией Чёрного моря. Российские ВВС не допустили нарушения, сообщили в Министерстве обороны РФ. Для этого в небо поднимались два истребителя Су-27.
Изначально три воздушные цели были зафиксированы российскими средствами контроля. Су-27 в небе идентифицировали их как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» британских ВВС.
Когда российские самолёты приблизились, иностранные летательные аппараты поменяли курс и отвернули от границы РФ. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», британские ВВС обычно используют именно такую авиационную группу (самолет-разведчик и два истребителя) в ходе регулярных подлётов к границам РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru