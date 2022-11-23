В Евпатории и Севастополе назвали причину «громких звуков» и «хлопков»

Громкие звуки, о которых сообщали севастопольцы, вызваны военными учениями. Такое объяснение дал губернатор города федерального значения Михаил Развожаев. Он напомнил, что на полигонах Севастополя продолжаются учения, в рамках которых, проводятся стрельбы.

В свою очередь власти другого крымского города объяснили громкие «хлопки» аналогичным образом. Как сообщил временно исполняющий обязанности администрации Евпатории Александр Лоскутов, речь идёт о плановых учениях Росгвардии.