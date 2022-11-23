В Евпатории и Севастополе назвали причину «громких звуков» и «хлопков»

Громкие звуки, о которых сообщали севастопольцы, вызваны военными учениями. Такое объяснение дал губернатор города федерального значения Михаил Развожаев. Он напомнил, что на полигонах Севастополя продолжаются учения, в рамках которых, проводятся стрельбы.

В свою очередь власти другого крымского города объяснили громкие «хлопки» аналогичным образом. Как сообщил временно исполняющий обязанности администрации Евпатории Александр Лоскутов, речь идёт о плановых учениях Росгвардии.

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Накануне вечером Развожаев информировал о работе ПВО в Севастополе и атаке беспилотников. По его данным, были уничтожены два дрона, атаку еще трех отразили над Чёрным морем. В городе на время останавливали движение морского пассажирского транспорта. Развожаев уточнил, что целью провалившейся атаки была Балаклавская теплоэлектростанция.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе БПЛА атаковал терминал нефтепровода «Дружба» в Орловской области. Тогда никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОУченияСевастополь
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