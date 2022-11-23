В Евпатории и Севастополе назвали причину «громких звуков» и «хлопков»
Громкие звуки, о которых сообщали севастопольцы, вызваны военными учениями. Такое объяснение дал губернатор города федерального значения Михаил Развожаев. Он напомнил, что на полигонах Севастополя продолжаются учения, в рамках которых, проводятся стрельбы.
В свою очередь власти другого крымского города объяснили громкие «хлопки» аналогичным образом. Как сообщил временно исполняющий обязанности администрации Евпатории Александр Лоскутов, речь идёт о плановых учениях Росгвардии.
Накануне вечером Развожаев информировал о работе ПВО в Севастополе и атаке беспилотников. По его данным, были уничтожены два дрона, атаку еще трех отразили над Чёрным морем. В городе на время останавливали движение морского пассажирского транспорта. Развожаев уточнил, что целью провалившейся атаки была Балаклавская теплоэлектростанция.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе БПЛА атаковал терминал нефтепровода «Дружба» в Орловской области. Тогда никто не пострадал.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 631 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 785 / сут.
- Участок нефтепровода «Дружба» остановлен на Украине
- Швейцария ввела эмбарго на поставки военных товаров России и Украине
- СМИ: Ровенская АЭС переведена в аварийный режим работы
- Сотрудники ФСБ предотвратили диверсии на военных объектах Воронежской области
- Жителям Нидерландов предсказали рост счетов на электроэнергию на 2500 евро
- Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключили от энергосистемы
- Коммунисты предложили амнистировать совершивших преступление по неосторожности
- «Оренбург» обыграл «Ростов» в матче Кубка России
- Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
- Родители детей-инвалидов получат право на дополнительные выходные
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru