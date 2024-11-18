В Екатеринбурге рабочие нашли боеприпасы в Т-90
18 ноября 202405:02
В Екатеринбурге на территорию оборонного «Завода №9», который входит в «Техмаш», съехались саперы ОМОНа Росгвардии, сообщает Ura.ru.
Это произошло из-за опасной находки. Как оказалось, в стволах от танка Т-90 обнаружили снаряды. На место были вызваны саперы.
Они попытались достать боеприпасы, но не смогли. В результате было принято решение перевезти технику на специальный полигон. Угрозы взрыва нет.
Ранее российские войска получили новую партию танков Т-90М «Прорыв», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru