В Екатеринбурге рабочие нашли боеприпасы в Т-90

В Екатеринбурге на территорию оборонного «Завода №9», который входит в «Техмаш», съехались саперы ОМОНа Росгвардии, сообщает Ura.ru.

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Это произошло из-за опасной находки. Как оказалось, в стволах от танка Т-90 обнаружили снаряды. На место были вызваны саперы.

Они попытались достать боеприпасы, но не смогли. В результате было принято решение перевезти технику на специальный полигон. Угрозы взрыва нет.

Ранее российские войска получили новую партию танков Т-90М «Прорыв», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mil.ru
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