Путин: танк Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире

Российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина в ходе посещения «Уралвагонзавода» в Свердловской области.

Минобороны опубликовало видео уничтожения позиций противника танками Т-90М «Прорыв»

По его словам, о превосходстве «Прорыва» говорят не только российские военные, это признает даже противник. «Надо будет уже думать о новых поколениях. Инженеры и конструкторы знают, над чем нужно работать и работают уже сегодня», – сказал глава государства.

Ранее стало известно, что российские танки Т-90М и Т-80БВМ оснастят комплексами защиты «Арена-М», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mil.ru
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