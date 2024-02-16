Путин: танк Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире
Российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина в ходе посещения «Уралвагонзавода» в Свердловской области.
По его словам, о превосходстве «Прорыва» говорят не только российские военные, это признает даже противник. «Надо будет уже думать о новых поколениях. Инженеры и конструкторы знают, над чем нужно работать и работают уже сегодня», – сказал глава государства.
Ранее стало известно, что российские танки Т-90М и Т-80БВМ оснастят комплексами защиты «Арена-М», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru