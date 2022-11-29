В ДНР заявили об освобождении населенных пунктов Перше Травня и Андреевка

«По состоянию на 29 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила Перше Травня и Андреевку», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска в скором времени освободят Угледар.

