В ДНР заявили об освобождении населенных пунктов Перше Травня и Андреевка
Российская армия взяла под контроль два поселка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 29 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила Перше Травня и Андреевку», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска в скором времени освободят Угледар.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru