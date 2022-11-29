Пушилин заявил о скором освобождении Угледара в ДНР

Как отметил политик, Угледарское направление важно для российских сил.

«Противник пытается, ночью были определенные попытки контратаковать в направлении Павловки. Для противника это была болезненная потеря населенного пункта, позиций. Но у нас абсолютно четкое понимание необходимости выполнения задач. Угледар тоже будет совсем скоро освобожден», — подчеркнул Пушилин.

По словам врио главы ДНР, в этом случае откроется возможность выхода на Краматорск и Славянск.

