Пушилин заявил о скором освобождении Угледара в ДНР
Город Угледар в Донецкой народной республике будет освобожден в ближайшее время. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Как отметил политик, Угледарское направление важно для российских сил.
«Противник пытается, ночью были определенные попытки контратаковать в направлении Павловки. Для противника это была болезненная потеря населенного пункта, позиций. Но у нас абсолютно четкое понимание необходимости выполнения задач. Угледар тоже будет совсем скоро освобожден», — подчеркнул Пушилин.
По словам врио главы ДНР, в этом случае откроется возможность выхода на Краматорск и Славянск.
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