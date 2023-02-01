В ДНР заявили о взятии Артемовска в оперативное окружение
Город Артемовск в Донецкой народной республике оказался в оперативном окружении. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Гагина, российские военные смыкают кольцо за населенным пунктом. Кроме того, армия России борется за контроль трассы Часов Яр — Артемовск. По словам советника, дорога, которая остается последним путем для снабжения украинских военных, частично уже контролируется силами РФ.
«Я так думаю, осталось уже немного до того, как мы услышим, что и дорога уже взята под контроль, и о том, когда сам Артемовск будет взят», — указал Гагин.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия выбирает, оставить Артемовск или продолжить переброску ресурсов из Часова Яра, потеряв этот населенный пункт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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