В ДНР заявили о возвращении 39 военных из украинского плена

Уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова в своём телеграм-канале заявила, что из украинского плена были освобождены 39 защитников ДНР.

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Она пояснила, что речь идёт об обмене военнопленными, который состоялся 7 марта 2023 года.

«Большинство ребят были призваны на фронт в рамках мобилизации. Среди них есть те, кто провел в застенках врага почти год», - написала Морозова.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что 7 марта 90 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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