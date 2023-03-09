В ДНР заявили о возвращении 39 военных из украинского плена
Уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова в своём телеграм-канале заявила, что из украинского плена были освобождены 39 защитников ДНР.
Она пояснила, что речь идёт об обмене военнопленными, который состоялся 7 марта 2023 года.
«Большинство ребят были призваны на фронт в рамках мобилизации. Среди них есть те, кто провел в застенках врага почти год», - написала Морозова.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что 7 марта 90 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории, сообщает RT.
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