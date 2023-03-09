В ДНР заявили о возвращении 39 военных из украинского плена

Она пояснила, что речь идёт об обмене военнопленными, который состоялся 7 марта 2023 года.

«Большинство ребят были призваны на фронт в рамках мобилизации. Среди них есть те, кто провел в застенках врага почти год», - написала Морозова.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что 7 марта 90 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории, сообщает RT.

