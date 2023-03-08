Москалькова: Украина отказалась от обмена 70 военнопленных

Путин: женщины являются важнейшей частью русского народа Свердловский районный суд Белгорода арестовал на два месяца бывшего мэра Иванова по обвинению в получении взятки Столтенберг: НАТО не знает, кто мог совершить диверсии на газопроводах СМИ: Генпрокуратура ФРГ начала обыски на судне, которое могло быть причастно к взрывам на «Северных потоках» СМИ: в Тбилиси оппозиция собирается на новый митинг из-за принятия закона об иноагентах