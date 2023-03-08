Москалькова: Украина отказалась от обмена 70 военнопленных
Руководство Украины отказалось обменивать на россиян 70 своих военнопленных, находящихся в России. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
«Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы», – отметал она.
В списке указаны имена мужчин, самому младшему из которых 22 года.
Накануне Россия и Украина планировали обмен военнопленными по формуле 160 на 160, но Киев решил обменять только 90 человек. Москальнова заявила о продолжении переговоров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru