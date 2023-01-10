Советник Пушилина: Артемовск близок к освобождению

«В ближайшие если не часы, то дни мы узнаем, что Артемовск действительно освобожден», — цитирует советника РИА Новости.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Соледар «очень близок к освобождению», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам политика, бои, которые продолжаются в черте города, сместились в западную часть населенного пункта.

Пушилин подчеркнул, что после освобождения Соледара откроются благоприятные перспективы для взятия под контроль Артемовска.

