Советник Пушилина: Артемовск близок к освобождению

Город Артемовск в Донецкой народной республике близок к освобождению. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Пушилин заявил, что Соледар близок к освобождению

«В ближайшие если не часы, то дни мы узнаем, что Артемовск действительно освобожден», — цитирует советника РИА Новости.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Соледар «очень близок к освобождению», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам политика, бои, которые продолжаются в черте города, сместились в западную часть населенного пункта.

Пушилин подчеркнул, что после освобождения Соледара откроются благоприятные перспективы для взятия под контроль Артемовска.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:Денис ПушилинСпецоперацияДНР
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