В ДНР заявили о начале боев за Славянск
Бои за Славянск начались в Донбассе, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).
«В настоящее время под нашим контролем находится 231 населенный пункт, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», — отмечается в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее неназванный военный эксперт в беседе с Известиями заявил, что в четверг наметилось несколько мест для форсирования Северского Донца силами ДНР и РФ. Это ставит под угрозу всю систему обороны украинских войск на «Донбасской дуге».
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