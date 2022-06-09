В ДНР заявили о начале боев за Славянск

«В настоящее время под нашим контролем находится 231 населенный пункт, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», — отмечается в сообщении в Telegram-канале штаба.

Ранее неназванный военный эксперт в беседе с Известиями заявил, что в четверг наметилось несколько мест для форсирования Северского Донца силами ДНР и РФ. Это ставит под угрозу всю систему обороны украинских войск на «Донбасской дуге».

