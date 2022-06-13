В ДНР заявили о блокировке украинских военных в Северодонецке
Украинские военные фактически блокированы в Северодонецке и не смогут покинуть город. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Как отметил представитель НМ ДНР, накануне украинские силовики подорвали последний мост, соединявший Северодонецк с Лисичанском. Теперь находящиеся в городе подразделения «остались там навсегда».
«У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет», — цитирует Басурина РИА Новости.
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