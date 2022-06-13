В ДНР заявили о блокировке украинских военных в Северодонецке

Украинские военные фактически блокированы в Северодонецке и не смогут покинуть город. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Посол: с завода «Азот» в Северодонецке выходят люди

Как отметил представитель НМ ДНР, накануне украинские силовики подорвали последний мост, соединявший Северодонецк с Лисичанском. Теперь находящиеся в городе подразделения «остались там навсегда».

«У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет», — цитирует Басурина РИА Новости.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВСУДНРЭдуард Басурин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры