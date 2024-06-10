Пушилин: Наемники из Грузии, Канады и США активно участвуют в боях на стороне ВСУ

Наемники из Грузии, Канады, Польши, США наиболее активно участвуют в боевых действия на Украине на стороне ВСУ. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью ТАСС.

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Как отметил политик, присутствие иностранных бойцов уже фиксировали ранее, оно наблюдается и сейчас.

«И есть страны, где наибольшая такая активность. Я говорю про Канаду, США, Грузию, Польшу, ряд других стран», — подчеркнул глава ДНР.

По словам Пушилина, у Следственного комитета есть данные о примерном количестве иностранцев, участвующих в конфликте на Украине.

Ранее экс-министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с начала специальной военной операции российские военные ликвидировали почти шесть тысяч иностранных бойцов, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияНаемникиДНРДенис Пушилин

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