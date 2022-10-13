В ДНР сообщили об освобождении Опытного и Иванграда на артемовском направлении

Союзные войска взяли под контроль населенные пункты Опытное и Иванград на Артемовском направлении. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

Пушилин заявил об успехах союзных войск на Артемовском направлении

«По состоянию на 13 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила Опытное и Иванград», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Ранее на Артемовском направлении был освобожден поселок Зайцево, напоминают Известия.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияДНР
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