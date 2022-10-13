В ДНР сообщили об освобождении Опытного и Иванграда на артемовском направлении
Союзные войска взяли под контроль населенные пункты Опытное и Иванград на Артемовском направлении. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
«По состоянию на 13 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила Опытное и Иванград», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее на Артемовском направлении был освобожден поселок Зайцево, напоминают Известия.
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