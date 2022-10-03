Пушилин заявил об успехах союзных войск на Артемовском направлении

Союзные силы добились успехов на Артемовском направлении. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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«Для нас немаловажным является освобождение на Артемовском направлении. И там союзные силы тоже добиваются определенного успеха, есть дополнительные успехи непосредственно по самому городу Артемовск», — цитирует политика РИА Новости.

По словам Пушилина, вскоре ситуация на фронте изменится, пишет «Свободная пресса».

Накануне Известия сообщили об интенсивных боевых действиях на рубежах Артемовска, по данным издания, на этом участке с двух сторон работает артиллерия.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФДНРДенис Пушилин
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