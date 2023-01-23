В ДНР сообщили об освобождении Краснопольевки и Двуречья

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Двуречье и Краснопольевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Минобороны РФ: Освобожден населенный пункт Двуречье в ДНР

«По состоянию на 23 января ... ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия взяла Двуречье под контроль, потери ВСУ на этом направлении составили до 50 военных убитыми и ранеными.

На минувшей неделе штаб теробороны ДНР заявил об освобождении села Клещеевка близ Артемовска.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияДНР
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