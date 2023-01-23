В ДНР сообщили об освобождении Краснопольевки и Двуречья
Российские военные взяли под контроль населенные пункты Двуречье и Краснопольевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 23 января ... ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия взяла Двуречье под контроль, потери ВСУ на этом направлении составили до 50 военных убитыми и ранеными.
На минувшей неделе штаб теробороны ДНР заявил об освобождении села Клещеевка близ Артемовска.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 719 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 640 / сут.
- ФСБ предотвратила теракт на Северном Кавказе, который готовился по заданию Киева
- В ДНР сообщили об освобождении Краснопольевки и Двуречья
- Депутат Рады обвинил Ермака в присвоении доли Медведчука в строительном бизнесе
- СМИ: На предприятии в подмосковном Рошале прогремел взрыв
- В ЕС обсудят новые поставки оружия Украине за счет Европейского фонда мира
- В возрасте 86 лет умерла легендарный парикмахер Долорес Кондрашова
- Арестович: Россия планировала «изящную и молниеносную» спецоперацию
- СМИ: Европа готовится к эскалации с Россией
- В России заработает механизм постоянных кредитных каникул по потребзаймам
- Нарышкин заявил о хранении ВСУ оружия и боеприпасов на территории АЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru