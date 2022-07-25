В ДНР сообщили о зачистке Углегорской ТЭС
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики приступили к зачистке Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций, отмечает телеканал «360». О блокировке ее территории сообщалось накануне. По данным РИА ФАН, сейчас ТЭС находится в полном оперативном окружении.
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