В ДНР сообщили о зачистке Углегорской ТЭС

Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики приступили к зачистке Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций, отмечает телеканал «360». О блокировке ее территории сообщалось накануне. По данным РИА ФАН, сейчас ТЭС находится в полном оперативном окружении.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеДНР
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