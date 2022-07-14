В ДНР сообщили о взятии Северска под оперативный контроль

«Северск под нашим оперативным контролем, это означает, что противник по всей площади может поражаться нашим огнем прицельным», — цитирует чиновника ТАСС.

Накануне помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что союзные силы зашли в городскую черту Северска, напоминает RT.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с Известиями рассказал, что из Северска были выведены кадровые и обученные части украинской армии, в ближайшее время ситуация в этом районе будет развиваться благоприятно для союзных сил.

