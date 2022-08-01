В ДНР рассказали о попытках окружить Авдеевку
Силы Донецкой народной республики пытаются взять в окружение украинский укрепрайон Авдеевка. Об этом заявил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Авдеевка - мы сейчас обходим ее в тыл, стараемся зайти. Пару дней назад продвинулись километра на полтора, по моим данным», — рассказал Безсонов в эфире «Соловьев Live».
По словам замминистра, одновременно Народная милиция ДНР ведет наступление южнее населенного пункта. Если действия донбасских военных будут успешными, им удастся «еще с юга очень серьезно зайти и попытаться обойти [Авдеевку], чтобы было полное окружение».
Ранее Минобороны Великобритании обнародовало данные разведки, согласно которым военные РФ добились «медленного прогресса» на бахмутском направлении северо-восточнее Донецка, пишет «Свободная пресса». По данным Лондона, Россия перебрасывает значительное количество своих сил на юг Украины.
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