В ДНР рассказали о подвиге бойцов российского СОБР в Балаклее
Бойцы российского Специального отряда быстрого реагирования (СОБР), ограниченными силами защищавшие город Балаклея в Харьковской области, совершили настоящий подвиг. Об этом рассказал советник председателя правительства Донецкой народной республики Ян Гагин в беседе с РИА Новости.
Ранее российские военные отбили попытку Вооруженных сил Украины взять Балаклею в кольцо.
«О Балаклее могу сказать только то, что можно действительно назвать подвигом удержание города силами меньше полной роты. Это российский СОБР. Учитывая, что это просто полицейский спецназ и они достаточно ограничены были в силах и средствах в тот момент, то, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь, — просто подвиг», — подчеркнул Гагин.
Советник отметил, что украинские формирования понесли большие потери в живой силе и технике, а после такого продвижения «рискуют снова оказаться в очень большом котле».
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