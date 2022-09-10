В ДНР рассказали о подвиге бойцов российского СОБР в Балаклее

Бойцы российского Специального отряда быстрого реагирования (СОБР), ограниченными силами защищавшие город Балаклея в Харьковской области, совершили настоящий подвиг. Об этом рассказал советник председателя правительства Донецкой народной республики Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

Глава Харьковской области заявил о попытках выбить украинских военных из пригородов Балаклеи

Ранее российские военные отбили попытку Вооруженных сил Украины взять Балаклею в кольцо.

«О Балаклее могу сказать только то, что можно действительно назвать подвигом удержание города силами меньше полной роты. Это российский СОБР. Учитывая, что это просто полицейский спецназ и они достаточно ограничены были в силах и средствах в тот момент, то, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь, — просто подвиг», — подчеркнул Гагин.

Советник отметил, что украинские формирования понесли большие потери в живой силе и технике, а после такого продвижения «рискуют снова оказаться в очень большом котле».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыУкраинаВооруженные Силы РФДНР
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