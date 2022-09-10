В ДНР рассказали о подвиге бойцов российского СОБР в Балаклее

Ранее российские военные отбили попытку Вооруженных сил Украины взять Балаклею в кольцо.

«О Балаклее могу сказать только то, что можно действительно назвать подвигом удержание города силами меньше полной роты. Это российский СОБР. Учитывая, что это просто полицейский спецназ и они достаточно ограничены были в силах и средствах в тот момент, то, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь, — просто подвиг», — подчеркнул Гагин.

Советник отметил, что украинские формирования понесли большие потери в живой силе и технике, а после такого продвижения «рискуют снова оказаться в очень большом котле».

