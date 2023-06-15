В ДНР рассказали о безуспешных попытках прорыва ВСУ под Артемовском

Украинские военные в минувшие сутки предприняли серьезную попытку прорваться под Артемовском. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

Минобороны России: ВСУ продолжают наступать в районе Артемовска

«У противника была очень серьезная задача под Артемовском, он пробовал прорваться, но у него там ничего не получилось», — отметил советник.

Кимаковский высоко оценил работу российских сил, отразивших атаку.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что обстановка на флангах в Артемовске стабилизируется, отмечает РИА ФАН.

Между тем бойцы группировки войск «Восток» отразили атаку ВСУ на южно-донецком направлении, пишет «Свободная пресса». Российские военные уничтожили танки, бронемашины и живую силу противника.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияДНР

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