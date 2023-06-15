«У противника была очень серьезная задача под Артемовском, он пробовал прорваться, но у него там ничего не получилось», — отметил советник.

Кимаковский высоко оценил работу российских сил, отразивших атаку.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что обстановка на флангах в Артемовске стабилизируется, отмечает РИА ФАН.

Между тем бойцы группировки войск «Восток» отразили атаку ВСУ на южно-донецком направлении, пишет «Свободная пресса». Российские военные уничтожили танки, бронемашины и живую силу противника.

