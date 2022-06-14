В ДНР призвали Россию чаще применять «Искандеры» и авиацию
Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ДНР призывает Вооружённые силы РФ чаще использовать ракеты наземного и воздушного базирования.
По его словам, республика просит Россию чаще применять комплексы «Искандер» и военную авиацию для ударов по артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая обстреливает жилые кварталы городов.
«Чтобы обратила внимание Российская Федерация, — это авиация, и теми же «Искандерами» помочь в нашем регионе уничтожить артиллерию противника», — подчеркнул Басурин.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили высокоточными ракетами «Калибр» арсенал украинских военных в Черниговской области, сообщает RT.
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