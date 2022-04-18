ВС РФ уничтожили «Искандерами» четыре украинских склада вооружения и техники
Российские военные уничтожили четыре украинских склада вооружения и военной техники и три района сосредоточения живой силы у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам высокоточными ракетами «Искандер», пишет РИА ФАН.
Кроме того, в течение ночи ВС РФ уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования 16 украинских военных объектов, отмечает RT.
«В том числе: пять командных пунктов противника, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военная техника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляй Поле, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев», — рассказал Конашенков.
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