В ДНР перехватили радиопереговоры командования ВСУ под Красноармейском
Народная милиция ДНР перехватила радиопереговоры, который вел представитель командно-наблюдательного пункта (позывной Сигма) с командующими позициями Вооруженных сил Украины с позывными Селезень и Качур, сообщает Telegram-канал силового ведомства республики.
Данные позиции расположены в районе Красноармейска. Командир приказал Селезню отразить атаку армии России, после чего получает доклад от Качура, согласно которому бойцы соседнего подразделения не выдержали обстрела и отступили.
Ранее военные ВСУ возмутились условиями контракта для людей до 25 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru