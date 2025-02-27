В ДНР перехватили радиопереговоры командования ВСУ под Красноармейском

Данные позиции расположены в районе Красноармейска. Командир приказал Селезню отразить атаку армии России, после чего получает доклад от Качура, согласно которому бойцы соседнего подразделения не выдержали обстрела и отступили.

Ранее военные ВСУ возмутились условиями контракта для людей до 25 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

