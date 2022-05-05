Постпред КНР в ООН: поставки вооружения на Украину не принесут мир

Цзюнь подчеркнул, что для разрешения конфликта необходимы переговоры между Москвой и Киевом. Он также добавил, что в данном случае не может быть победителей.

По его мнению, продвижение НАТО на восток не только не сделало Европу безопаснее, но и «посеяло семена конфликта».