Постпред КНР в ООН: поставки вооружения на Украину не принесут мир

Постоянный представитель Китая при Организации объединенных наций (ООН) Чжан Цзюнь заявил, что помощь в вооружении Украины не способствует миру. Об этом сообщает ТАСС.

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Цзюнь подчеркнул, что для разрешения конфликта необходимы переговоры между Москвой и Киевом. Он также добавил, что в данном случае не может быть победителей.

По его мнению, продвижение НАТО на восток не только не сделало Европу безопаснее, но и «посеяло семена конфликта».

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ФОТО: pixabay.com
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