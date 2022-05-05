Постпред КНР в ООН: поставки вооружения на Украину не принесут мир
5 мая 202223:22
Постоянный представитель Китая при Организации объединенных наций (ООН) Чжан Цзюнь заявил, что помощь в вооружении Украины не способствует миру. Об этом сообщает ТАСС.
Цзюнь подчеркнул, что для разрешения конфликта необходимы переговоры между Москвой и Киевом. Он также добавил, что в данном случае не может быть победителей.
По его мнению, продвижение НАТО на восток не только не сделало Европу безопаснее, но и «посеяло семена конфликта».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru